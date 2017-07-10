В Казахстане удар молнии убил чабана и полторы тысячи овец
10 июля 2017, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Костанайской области Казахстана всего один удар молнии убил чабана и полторы тысячи овец.
Трагедия случилась в минувшую пятницу, однако официальные данные о происшествии поступили лишь сегодня. Согласно информации агентства Sputnik Казахстан, которое ссылается на пресс-секретаря Департамента внутренних дел Костанайской области Ирины Беженарь, в ходе удара молнии в степи возник пожар. Именно он привел к смерти пастуха и животных.
В настоящий момент на месте ЧП продолжают активно работать спасатели и сотрудники пожарной охраны.