В Казахстане удар молнии убил чабана и полторы тысячи овец

В Костанайской области Казахстана всего один удар молнии убил чабана и полторы тысячи овец.

Трагедия случилась в минувшую пятницу, однако официальные данные о происшествии поступили лишь сегодня. Согласно информации агентства Sputnik Казахстан, которое ссылается на пресс-секретаря Департамента внутренних дел Костанайской области Ирины Беженарь, в ходе удара молнии в степи возник пожар. Именно он привел к смерти пастуха и животных.

В настоящий момент на месте ЧП продолжают активно работать спасатели и сотрудники пожарной охраны.