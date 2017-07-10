Новый лидер Монголии вступил в должность
10 июля 2017, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 10 июля, в должность официально вступил новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
Торжественная церемония инаугурации сегодня утром состоялась в Государственной резиденции. На мероприятии присутствовали депутаты, глава Конституционного суда, иностранные дипломаты, а также политики, участвовавшие в президентских выборах в этом году.
Как уточняет агентство Монцамэ, новый лидер Монголии в своей речи пообещал уделить большое внимание развитию внешних связей страны, а также сохранить и расширить дружеские отношения с РФ и Китаем.