Украинско-американские морские учения начались в Одессе

В понедельник, 10 июля, в Одессе начались украинско-американские учения под названием Sea Breeze-2017.

В учебных мероприятиях примут участие около 30 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, а также 3 тыс. человек личного состава из шестнадцати стран мира. С украинской стороны участниками Sea Breeze станут Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Сухопутные и Воздушные силы Украины, а также Инженерные войска, передает "Росбалт".

Предполагается, что в ходе учений моряки отработают действия по планированию и проведению операций на море в соответствии со стандартами НАТО.



