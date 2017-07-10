Сирия направила Ираку поздравления с победой над террористами

Сегодня стало известно, что власти Сирии направили иракской стороне поздравления с победой над террористами в Мосуле.

Об этом в понедельник сообщили в сирийском Министерстве иностранных дел, где также отметили, что разгром боевиков "Исламского государства" (организация запрещена на территории Российской Федерации) является огромной победой "сынов иракского народа".

Как сообщает информационное агентство SANA, Сирия подчеркнула большую важность сотрудничества вооруженных сил двух братских государств с целью ликвидации оставшихся банд террористов.