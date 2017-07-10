Мужчина сделал селфи с убитым отчимом

Жителя американского штата Мэриленд заподозрили в убийстве своего отчима. Как сообщает агентство UPI, он опубликовал в своем твиттере селфи с убитым.

Уточняется, что подозреваемому 38 лет, а убитому - 65. По версии следствия, отчима задушили. После того, как убийца сфотографировался с телом жертвы, он спрятал его в гараже и скрылся. Фотографии из твиттера убийцы уже удалены, а сама учетная запись продолжает действовать.

По данным СМИ, в 2004 году предполагаемый убийца уже проходил обвиняемым по другому делу о причинении смерти 23-летнему молодому человеку. Однако вину мужчины тогда доказать не удалось.