Самолет-разведчик одной из стран НАТО опасно приблизился к пассажирскому лайнеру

В небе над Балтикой неподалеку от Калининграда самолет-разведчик одной из стран НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером, который следовал из Финляндии в Германию.

Данную информацию в понедельник, 10 июля, предоставил источник, знакомый с ситуацией. Экипаж пассажирского самолета А321 доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным самолетом-разведчиком, передает РБК. Уточняется, что военное воздушное судно находилось всего на 150 метров выше лайнера с пассажирами. Экипаж вовремя принял все необходимые меры, вследствие чего столкновения удалось избежать.

Предполагается, что иностранный самолет был оснащен оборудованием радиоэлектронной разведки, а также аэрофотосъемки.