Госпогранслужба Украины сообщила о задержании российского полковника

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook сообщил, что в начале июня при пересечении украинской границы был задержан российский военный с украинским паспортом.

Мужчина направлялся в Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) с целью проведать тяжело больную мать. Он предоставил пограничникам телеграмму с ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта, чем и вызвал подозрения. Документ был оформлен на 54-летнего гражданина Украины Войтенко Валерия Георгиевича.

При более тщательно досмотре у него в телефоне были обнаружены фотографии митингов в Донецке и Луганске, во внешних карманах — деньги, автобусные билеты, а в потайном кармане — «лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей с РФ». Позже пограничники выяснили, что настоящая фамилия задержанного — Гратов, он имеет звание полковника, и ему 52 года.



