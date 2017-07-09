Бывший официальный представитель Госдепартамента Джен Псаки высказалась о встрече президентов США и России Дональда Трампа м Владимира Путина. По ее мнению, Трамп "попал в ловушку" Путина.

"Русские только что обыграли президента США", - цитирует Джен Псаки CNN. По ее мнению, это было предсказуемо, и Трамп позволил этому случиться. Псаки предположила, что американский президент недостаточно подготовился к "самому важному дипломатическому событию этого лета" — переговорам с Владимиров Путиным.

Как отметила Псаки, Россия накануне саммита G20 объявила, каких результатов она ждет от встречи Путина с Трампом. "Российская сторона сообщила, что планирует наладить отношения между странами, подробнее ознакомиться с политикой США, обсудить общее беспокойство в связи с угрозой терроризма. И русские получили преимущество по всем трем пунктам", — утверждает Псаки и отметила, что Трамп отправился на переговоры без конкретной повестки.

Бывшая сотрудница Госдепа заявила, что в США разведывательные агентства, республиканцы и демократы Конгресса и многие члены администрации Трампа уверены, что Россия вмешалась в выборы в США. Но Трампу было достаточно простого словесного заверения Путина, чтобы опровергнуть все их доводы.

Псаки подчеркнула, что Трамп теперь лишился возможности "оказывать влияние на русских", - сообщает РИА Новости. Она намекнула на то, что теперь Россия якобы собирается "вмешаться" в выборы губернаторов и конгрессменов.