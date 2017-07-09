Власти Ирака заявили об освобождении Мосула от ИГ

Власти Ирака сообщили об освобождении Мосула от боевиков террористической организации "Исламское государство". (террористическая организация "Исламское государство" в России запрещена).

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула и поблагодарил "героических бойцов и иракский народ за великую победу". Сообщение о победе Аль-Абади в воскресенье, 9 июля, написал на своей странице в Twitter, - сообщает Лента.ру.

29 июня иракское телевидение со ссылкой на военное командование страны заявило, что террористы ИГ выбиты из Мосула.

Наземная военная операция по освобождению Мосула велась с 17 октября 2016 года. В ней принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.