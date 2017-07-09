Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве поблагодарил его за сотрудничество по предотвращению строительства проекта "Северный поток - 2".

Порошенко выразил благодарность США в воскресенье в ходе совместной с Тиллерсоном пресс-конференции: "Отдельно хочу поблагодарить за то, что наше сотрудничество в энергетической сфере является очень важным. Очень важным является сотрудничество по предотвращению строительства политического проекта "Северный поток - 2".

По словам Порошенко, энергетическое сотрудничество между Украиной и США состоит "и в закупках американского угля, и в работе по строительству завода по ядерным отходам, и в обеспечении поставок ядерного топлива для украинского "Энергоатома", и для обеспечения американских инвесторов в газовой сфере", - передает ТАСС.

Начало строительства газопровода "Северный поток - 2" запланировано на 2018 год. Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. С введением этого газопровода "голубое топливо" пойдет в Европу в обход Украины.