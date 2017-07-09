Рогозин высказался о подарке Климкина генсеку ООН - украинской вышиванки

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение главы МИД Украины Павла Климкина в Twitter о том, что он подарил генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу украинскую вышиванку.









"Вышиванка — не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдет Генеральному секретарю ООН. Добро пожаловать в Украину!" — подписал фото Климкин.

"Он ещё и шьет на дому", - прокомментировал Дмитрий Рогозин.

Генсек ООН Антонио Гутерреш в воскресенье прибыл в Киев. Он уже встретился с главой украикого МИД Павлов Климкиным и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Гутерреш проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Киеве госсекретарь США Тиллерсон ранее провел встречу с Порошенко.