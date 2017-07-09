Дональд Трамп озвучил условие для отмены санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп озвучил условие отмены санкций в отношении России. Трамп сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" антироссийские санкции они не обсуждали.

Американский президента написал в Twitter: "Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что санкции Соединенных Штатов и Евросоюза в отношении России не будут отменены до урегулирования конфликта на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с Тиллерсоном в Киеве в воскресенье заявил, что он больше других заинтересован в снятии западных санкций с России.