Российские военные передали ООН данные о ракетном испытании КНДР

Российские военные передали Организации объединенных наций информацию о ракетном испытании Северной Кореи. Россия направила в секретариат ООН и Совет Безопасности организации данные российского Минобороны о проведенном КНДР испытании баллистической ракеты средней дальности класса "Хвасон" .

По данным российских военных, 4 июля 2017 года радиолокационной станцией типа "Воронеж", размещенной в Иркутской области, отслеживался пуск баллистической ракеты средней дальности класса "Хвасон" КНДР с ракетного полигона Тончандон (100 км северо-западнее Пхеньяна), - передает ТАСС.

Полетное время ракеты составило около 14 минут, максимальная высота полета - 535 километров, дальность полета - 510 км. Баллистическая ракета упала в акватории Японского моря.

После пуска северокорейской ракеты Совбез ООН провел экстренное заседание. Американская разведка заявляла, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).