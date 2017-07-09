В базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" попали российские актеры Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Дюжев.

Это случилось из-за того, что артисты побывали на гастролях в Крыму. В базу "Миротворца" также включили Евгению Добровольскую и Даниила Спиваковского, передает РИА "Новости". На сайте указано, что вышеуказанные актеры оказались в списках в связи с "сознательным нарушением государственной границы Украины", а также "незаконной гастрольной деятельности" на полуострове.

Интересно, что Дмитрий Дюжев стал 999-м артистом из РФ, который попал в базу "Миротворца".