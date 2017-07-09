Неожиданно появившийся в Атлантике остров продолжает увеличиваться в размерах

Небольшой участок суши, неожиданно появившийся в Атлантике, продолжает увеличиваться в размерах. Сейчас его длина превышает полтора километра, а ширина достигает трехсот метров.

Остров появился у побережья штата Северная Каролина поблизости от мыса Хаттерас в апреле этого года и тут же стал туристической достопримечательностью. Отдыхающие прозвали его «Ракушечным островом» из-за того, что он весь усыпать раковинами моллюсков, сообщает телеканал Fox News.

Специалисты считают, что новый участок суши образовался под влиянием морских течений и штормов. Однако экстренные службы штата не рекомендуют туристам посещать островок, который в результате приливов становится отрезанным от мыса Хаттерас. Кроме того, не исключено, что Ракушечный остров может так же неожиданно исчезнуть, как появился.