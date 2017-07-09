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"Лаборатория Касперского": грядут новые глобальные кибератаки

9 июля 2017, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

"Лаборатория Касперского": грядут новые глобальные кибератаки
фото: pixabay.com

Специалисты из "Лаборатории Касперского" заявили, что в скором времени массовые кибератаки могут повториться.

Предполагается, что вымогательство в 2017 году может превратиться в неутешительный тренд. Директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов отметил, что атаки WannaCry и Petya были тестовыми, а дальше они могут стать еще более массовыми.

Как уточняет РИА "Новости", в настоящий момент зависимость большого количества компаний от технологий является крайне высокой.

 

 

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Под Костромой в многоквартирном доме прогремел взрыв бытового газа

Под Костромой в многоквартирном доме прогремел взрыв бытового газа

В многоквартирном жилом доме под Костромой прогремел взрыв бытового газа. Согласно последней информации, инцидент, в ходе которого пострадала женщина, произошел в поселке Мисково Костромского района.

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Российские волейболистки проиграли итальянкам в матче Гран-при

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Названа причина смерти гражданки России на Крите

В воскресенье, 9 июля, стала известна причина гибели туристки из России на Крите. Оказалось, что перед отъездом из страны в Ираклион женщина и ее супруг съели грибы и очень сильно отравились.

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В жилом доме Сергиева Посада произошел взрыв газа, есть пострадавшие

В жилом доме Сергиева Посада произошел взрыв газа, есть пострадавшие

В одном из жилых домов подмосковного Сергиева Посада произошел взрыв бытового газа, есть пострадавшие. Конструкция пятиэтажного здания не пострадала. Сотрудники газовой службы отключили подъезд от газоснабжения.

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Машина с девушками сорвалась с обрыва в реку на Камчатке

Машина с девушками сорвалась с обрыва в реку на Камчатке

Автомобиль, в салоне которого находились две девушки, сорвался в реку с обрыва на Камчатке. Согласно последней информации, одной из пассажирок удалось вовремя выбраться из машины и добраться до берега.

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Жена Аршавина: Юлия Барановская запрещает отцу общаться с детьми

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Супруга известного российского журналиста и блогера Антона Носика подтвердила, что ее муж скоропостижно скончался в ночь на 9 июля на 52-м году жизни. У него произошла внезапная остановка сердца.

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"Лаборатория Касперского": грядут новые глобальные кибератаки

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Сын Трампа обсуждал с "прокремлевским" адвокатом усыновление российских детей

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Скончался легендарный художник Илья Глазунов

Скончался легендарный художник Илья Глазунов

Утром в воскресенье, 9 июля, стало известно о кончине знаменитого российского художника Ильи Глазунова. Как сообщили в окружении живописца, минувшей ночью он ушел из жизни в возрасте 87 лет.

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Ушёл из жизни Антон Носик

Ушёл из жизни Антон Носик

Известный российский журналист и блогер Антон Носик умер в ночь на 9 июля, сообщает "Варламов.ру" со ссылкой на несколько источников. По предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ.

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В Белом доме назвали ключевой результат встречи Путина и Трампа

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В Приморском океанариуме погиб отравленный дельфин

В Приморском океанариуме погиб отравленный дельфин

Ами была среди трех дельфинов, которых отравили осенью 2016 года. Двое животных погибли, а третье выжило. Однако после этого Ами уже не участвовала в выступлениях дельфинария. Самка погибла 8 июля.

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«Новая газета» сообщила о массовой казни в Чечне без суда и следствия

«Новая газета» сообщила о массовой казни в Чечне без суда и следствия

«Новая газета» уже несколько раз публиковала информацию о массовых расправах в Чечне, которые якобы происходят с согласия главы республики. В начале апреля издание писало о преследованиях, пытках и убийства гомосексуалистов.

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На Камчатке девушка погибла в автомобиле, который упал с "Чертова моста"

На Камчатке девушка погибла в автомобиле, который упал с "Чертова моста"

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Госсекретарь США прибыл в Киев

Госсекретарь США прибыл в Киев

Утром в воскресенье, 9 июля, госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в столицу Украины Киев. Самолет главы Госдепа приземлился в киевском аэропорту Борисполь, где его встречали хлебом-солью.

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Смертоносный астероид опасно приблизится к Земле уже послезавтра

Смертоносный астероид опасно приблизится к Земле уже послезавтра

Уже послезавтра смертоносный астероид опасно приблизится к Земле. Астроном из Уфы Владилен Санакоев отметил, что точное время сближения предугадать нельзя, поэтому это может произойти и раньше.

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