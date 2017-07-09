"Лаборатория Касперского": грядут новые глобальные кибератаки
9 июля 2017, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из "Лаборатории Касперского" заявили, что в скором времени массовые кибератаки могут повториться.
Предполагается, что вымогательство в 2017 году может превратиться в неутешительный тренд. Директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов отметил, что атаки WannaCry и Petya были тестовыми, а дальше они могут стать еще более массовыми.
Как уточняет РИА "Новости", в настоящий момент зависимость большого количества компаний от технологий является крайне высокой.