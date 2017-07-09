В Польше из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали город

Не менее десяти тысяч жителей польского Белостока и гмины Супрасль были экстренно эвакуированы после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Власти приступили к вывозу снаряда весом около 500 кг из населенного пункта. Согласно последней информации, бомба была найдена в ходе строительных работ. Сразу после этого для движения закрыли все улицы в опасном районе, в частности дорогу к польско-белорусскому переходу в Бобровниках, передает "Рамблер".

Глава Белостока Тадеуш Трусколяский подчеркнул, что бомба не находится на боевом взводе, но она может быть опасна для людей во время вывоза.