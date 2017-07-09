Россиянка, проживающая в семьей Паттайе, получила серьезные травмы после падения из окна жилой комнаты на четвертом этаже. При падении женщина пробила крышу супермаркета и провалилась в складское помещение.

Полицию вызвал сотрудник магазина, который в это время раскладывал коробки с товарами на складе. На его глазах женщина пробила крышу и рухнула на пол. На помощь в скором времени подоспели муж и сын пострадавшей. В то же время проживающие в соседних комнатах рассказали Bangkok Post, что слышали ссору перед инцидентом.