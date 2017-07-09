В Афганистане за 24 часа уничтожили 78 боевиков

По меньшей мере 78 боевиков были убиты и еще 43 человека ранены во время нескольких боевых операций, проведенных афганскими силовыми структурами в разных провинциях страны в течение последних 24 часов, сообщило в субботу министерство внутренних дел Афганистана.

Согласно заявлению, рейды проводились в районах Чашинь и Хас Урузган Урузганской области, Хаски Мина и Шинварских районах Нангархара, Майвандского района Кандагара, Али-Абадского района Кундуза и Чамтальского района провинции Балх, передает агентство "Синьхуа".

Афганские силы безопасности в последнее время активизировали операции по борьбе с террористами на фоне резкого спада числа нападений боевиков «Талибана» (террористическая организация запрещена в России) и других организаций по всей стране.