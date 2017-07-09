В США 140 тысяч человек остались без электричества из-за пожара

В долине Сан-Фернандо в американском Лос-Анджелесе сегодня вспыхнул пожар на электрической подстанции.

В результате происшествия без электричества остались не менее 140 тысяч местных жителей. Уточняется, что подача электроэнергии была отключена на время тушения пламени. Как отмечает агентство Рейтер, пока не сообщается, когда свет вернется в дома людей.

Подчеркивается также, что в городе стоит сильная жара - столбики термометров уже второй день держатся на отметке 32 градуса.