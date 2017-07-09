Дональд Трамп пытался надеть на военного фуражку, но потерпел фиаско

Американский лидер Дональд Трамп удостоился похвалы журналистов после попытки помочь военнослужащему, с головы которого ветер сорвал фуражку.

Президент США поймал головной убор и хотел надеть его на юношу, который по регламенту не мог двигаться. Дональд Трамп надел фуражку на голову военного, однако очередной порыв ветра сорвал ее вновь. Политик не растерялся и снова поймал ее, однако все попытки вернуть часть форменной одежды военнослужащему провалились.

В результате Трамп просто похлопал молодого мужчину по плечу и поднялся на борт вертолета. Представители СМИ были в восторге от действий американского президента и распространили запись в сети.