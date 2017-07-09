Пресс-служба Белого дома перепутала должности и страны участников G20

Сотрудники Белого дома, готовившие пресс-релизы для американских журналистов, допустили непростительные опечатки. Хорошо хоть сам Трамп не ошибся, общаясь со своими иностранными коллегами.

На ошибки пресс-службы Белого дома обратила внимание газета Washington Post. Администрация США назвала премьер-министра Японии Синдзо Абэ президентом, а председателя КНР Си Цзиньпина главой Китайской республики - так власти Тайваня именуют свой остров, который власти КНР считают своей территорией. Согласно политике "одного Китая", которую проводит Пекин, в мире существует лишь одно китайское государство, а потому ляп трамповской команды может быть воспринят Пекином как оскорбление, считает WP.



