Минобороны Китая заявило о прекращении военных контактов с КНДР

Министерство обороны Китая решило прервать многочисленные военные контакты с Пхеньяномю. КНР таким образом "проявляет солидарность с международным сообществом" в соблюдении резолюций ООН в отношении Северной Кореи.

"Думаю, это отражает общие изменения в двусторонних отношениях, причины которых известны всем", заявил представитель китайского ведомства Чжоу Бо. Он выразил надежду, что в конечном итоге Китай совместно с другими странами смогут найти решение по северокорейскому вопросу. Ранее президент США Дональд Трамп призвал власти КНР сделать «существенный шаг по Северной Корее и навсегда покончить с этим абсурдом».

Сенатор Алексей Пушков заявил о риске развязывания Трампом корейской войны. 4 июля Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-14». На следующий день в ответ на очередные ракетные испытания КНДР США и Южная Корея провели военные учения, во время которых были произведены запуски южнокорейских баллистических ракет малой дальности.



