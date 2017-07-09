Итальянскую актрису Орнеллу Мути оштрафовали за ужин с Путиным

Суд смягчил предыдущий вердикт, вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути. Речь идет о деле семилетней давности, в котором фигурирует российский президент Владимир Путин.

В итоге звезда отделалась условным приговором и штрафом в размере 500 евро вместо восьми месяцев тюремного заключения. Она также обязана погасить судебные издержки в 3500 евро.

В 2010 году Мути обвинялась в подделке больничного ради ужина с Владимиром Путиным. Актриса перенесла свой спектакль из-за состояния здоровья, воспользовавшись поддельной справкой. Однако в этот вечер она была замечена на благотворительном ужине в Петербурге, на котором также присутствовал президент России Владимир Путин.



