Канцлер ФРГ Ангела Меркель не усмотрела никаких нарушений в том, что Иванка Трамп, дочь президента США и его советник, заменила отца за столом переговоров на саммите G20, когда тому потребовалось покинуть заседание.

Канцлер подчеркнула, что Иванка Трамп является полноправным членом делегации, работает в Белом доме и принимает участие в других инициативах. Каждая делегация вправе сама решать, кто будет представлять ее за столом переговоров. Замены практикуются и в других делегациях, напомнила госпожа Меркель.

О том, что Иванка сопровождает Дональда Трампа и заменяет его за столом переговоров, когда он уходит на двусторонние встречи, написала в Twitter шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.



