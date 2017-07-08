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Экс-президент Польши Лех Валенса госпитализирован с сердечным приступом

8 июля 2017, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-президент Польши Лех Валенса госпитализирован с сердечным приступом
фото с сайта Википедия

Бывший президент Польши, Нобелевский лауреат Лех Валенса попал в больницу из-за проблем с сердцем. Валенса госпитализирован в больницу в Гданьске. 

73-летний политик в соцсети Facebook опубликовал селфи из больничной палаты в отделении сердечно-сосудистых заболеваний. Сын Валенсы Ярослав рассказал, что его отец чувствует себя "к сожалению слабым", - передает ТАСС.

Экс-президент Польше несколько лет назад перенес операцию, ему установили кардиостимулятор.

Напомним, 15 мая в отношении Леха Валенсы было начато расследование по подозрению в публикации секретных документов Управления госбезопасности от 1990 года с пометкой "секретно". Он все обвинения опровергает. По польским законам, за обнародование секретных документов ему может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

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