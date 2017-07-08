Лидеры G20 учли в итоговом коммюнике особую позицию США по двум темам

Члены «Большой двадцатки» приняли по итогам саммита совместное коммюнике. Итоговое заявление одобрили 19 участников G20, учитывая особую позицию США. Работа над документом продолжалась всю пятницу.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил о выходе его страны из Парижского соглашения по климату.

Впервые в заключительном документе пришлось отдельным абзацем выделить особую позицию США. В итоге в тексте документа написано, что остальные участники «принимают к сведению решение США о выходе из Парижского соглашения» и «заявляют о том, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру». США при этом подтверждают свою приверженность сокращению выбросов с одновременной поддержкой экономического роста, - сообщает РБК.

Второй компромисс лидерам G 20 пришлось сделать в разделе документа, касающегося свободной торговли. В заявлении говорится, что лидеры «продолжат бороться с протекционизмом», но также признают «роль легитимных защитных инструментов в торговле».