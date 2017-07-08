Эрдоган: Германия совершает политическое самоубийство
8 июля 2017, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе брифинга по окончании саммита "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге заявил, что Германия совершает политическое самоубийство.
"Те, кто не дают права высказаться президенту Турции, не могут говорить о политических свободах. Это политическое самоубийство", — цитирует турецкое издание Habertürk Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, президент Турции ранее был возмущён тем, что немецкие власти не позволят ему выступить перед турецкими гражданами в Германии во время проведения саммита G20.
Саммит G 20 состоялся в Гамбурге 7-8 июля.