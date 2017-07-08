Первая личная встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоялась на полях саммита «Группы двадцати» в Гамбурге 7 июля и продлилась более двух часов, вместо запланированного часа.

Владимир Путин по итогам саммита G20 заявил об установке личных контактов с Дональдом Трампом. «Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены», — отметил Путин.

Он рассказал о своем впечатлении о новом президенте Америки: «Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека, он конкретный абсолютно. Абсолютно адекватно воспринимает собеседника, достаточно быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы».

Путин уверен, что главы государств могут установить необходимый уровень взаимодействия, - передает RT.