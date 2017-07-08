Путин: Интересы народов России и Украины полностью совпадают

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 выразил убеждение в том, что интересы народов России и Украины полностью совпадают.

"Интересы России и Украины, интересы российского и украинского народов, я в этом глубоко уверен, просто полностью убежден, наши интересы полностью совпадают", - заявил российский лидер и отметил, что "не совпадают только, может быть, интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых там политических кругов сегодняшней Украины", - передает РИА Новости.

Путин уверен, что и Украина, и Россия заинтересованы в сотрудничестве, заинтересованы в том, чтобы объединять свои конкурентные преимущества, развивать свои экономики просто потому, что многое досталось еще из советских времен. "Имею в виду и кооперацию, и единую инфраструктуру, фактически, единую энергетику, транспорт ", — пояснил президент России.