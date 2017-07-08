Представитель президента Южной Осетии Анатолия Бибилова опроверг ДТП

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева опровергла сообщения о ДТП, в котором якобы пострадал глава республики. По словам представителя президента Южной Осетии, Бибилов с делегацией был в Абхазии и возвращается домой.

В ДТП попал один из автомобилей, который ехал отдельно от кортежа Бибилова.

Анатолий Бибилов находился в Абхазии с двухдневным визитом. В Сухуме он с главой Абхазии Раулем Хаджимбой обсуждал возможности расширения сотрудничества между странами в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Бибилов пригласил президента Абхазии посетить Южную Осетию в удобное для него время.