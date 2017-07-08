Полиция: Винус Уильямс не нарушала правила перед смертельным ДТП

Известная американская теннисистка Винус Уильямс не нарушала правила дорожного движения перед ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в полиции.

Как сообщает Sky, внедорожник под управлением Уильямс столкнулся с седаном 9 июня в Палм-Бич (Флорида, США). Пассажир седана, 78-летний Джером Барсон, скончался в больнице.

В полиции уточнили, что Уильямс выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Ранее утверждалось, что теннисистка выехала на красный свет.