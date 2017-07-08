США намерены ввести антироссийские санкции за нарушение договора РСМД

США намерены вводить новые санкции против России. Конгресс готов рассмотреть санкции против России за "нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)".

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс уже внес в Конгресс поправку к Закону о национальной безопасности на 2018 год, предлагая новые антироссийские санкции за якобы нарушения договора.

По словам Ройса, президент РФ Владимир Путин игнорирует свои обязательства по договору РСМД.

"Недавнее размещение запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов национальной безопасности США", - сказал конгрессмен. Ройса поддерживают более 20 демократов из комитета по вооруженным силам.