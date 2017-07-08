Власти Испании пожаловались на британцев, которые занимаются сексом на улице

Власти испанского пляжного курорта Магалуф в юго-западной части Мальорки (одного из Балеарских островов) пожаловались на британских туристов.

Как пишет The Sun, в последнее время этот курорт стал очень популярен среди гостей из Великобритании, однако ведут они себя чаще всего неприлично и постоянно нарушают общественный порядок. В частности, только за два месяца полицейские приняли более 1600 жалоб на британцев, которые 46 раз употребляли наркотики, 40 раз раздевались слишком откровенно, более двадцати раз пили в общественных местах и 18 раз занимались сексом на улице.

Впереди у местных полицейских трудные времена - ожидается прибытие еще тысяч британских туристов.