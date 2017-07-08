Трамп признался, что сделал жизнь своей дочери очень тяжелой

Американский лидер Дональд Трамп сегодня сделал важное заявление о своей старшей дочери.

Президент США признался, что в последнее время добавил в жизнь Иванки Трамп большое количество сложностей. Как сообщает AP, американский политик убежден, что если бы она не была его дочерью, все было бы гораздо проще. Дональд Трамп подчеркнул, что очень гордится Иванкой.

Напомним, что молодая женщина, мать троих детей занимает высокий пост - она является старшим советником президента США.