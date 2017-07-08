Сенсация: в Британии трансгендер родил ребенка

Ранее 21-летний британец Хайден Кросс был женщиной по имени Пейдж. После того как Хайден (Пейдж) сделал операции по смене пола, ему захотелось родить ребенка. Все-таки женское начало Хайдена не покинуло.

О первом в мире случае рождения ребенка трансгендером стало известно только сегодня, хотя роды у Хайдена прошли 16 июня, сообщает «Лайф».

У трансгендера родилась дочь, которую он назвал Тринити-Ли Луиз. Еще в январе Хайден объявил о своей беременности. Тогда трансгендер, принимающий гормональные препараты, ради ребенка приостановил лечение. Девочка родилась здоровой. Хайден воспользовался услугами донора, найдя мужчину через соцсети. Интересно, что аз 48 часов до родов трансгендера разродилась и его мать, - у нее на свет появился пятый ребенок.