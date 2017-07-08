Гражданка России скончалась на Крите при странных обстоятельствах.

Муж женщины был экстренно доставлен в реанимацию одной из местных больниц, а их двоих детей оперативно отравили самолетом в Россию. Как уточняет РИА "Новости", в российском и греческом посольствах уже подтвердили данную информацию. Отмечается, что 41-летней россиянке стало плохо во время заселения в гостиницу. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть.

Вскоре после этого 45-летний супруг женщины попал в больницу в тяжелом состоянии. Медики пока не могут установить причины случившегося.