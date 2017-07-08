На юге Китая 26 человек погибли из-за ливней и наводнений

На юге Китая сильнейшие ливневые дожди и наводнения унесли жизни 26 местных жителей.

В настоящий момент еще восемь человек числятся пропавшими без вести, их поисками активно занимаются спасатели. Как отмечает сегодня телеканал CCTV, паводки из-за дождей были зафиксированы в тринадцати городах, но сильнее всего пострадали Гуйлинь, Учжоу, Наньнин, Байсэ, Хэчжоу, Циньчжоу, Гуйган и Бэйхай.

Уточняется, что с 1 июля власти эвакуировали около 185 тысяч человек в безопасные места. Борьба со стихией продолжается.