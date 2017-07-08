В сирийском Алеппо на первый послевоенный спектакль пришло рекордное число людей

В центральном Доме актера в Алеппо собрались сотни зрителей, пожелавшие увидеть первый послевоенный спектакль.

Актеры показали пьесу, напоминающую по сюжету "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, но с сирийским колоритом. Как отмечает ТАСС, ссылаясь на слова директора Департамента культуры провинции Алеппо Джаабера ас-Саджура, в городе вновь открываются театры, а это символ того, что началась мирная жизнь.

Уточняется, что некоторые зрители смогли лично поучаствовать в постановке. Атмосфера в зале царила дружественная и спокойная.