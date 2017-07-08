Вот это честность:в Италии чиновник увидел на столе деньги и вызвал полицию

Глава одного из итальянских регионов Пьерлуиджи Маркуис стал образцом честности для итальянских СМИИ после своего поступка. Как только Маркулис обнаружил в своем столе чужие деньги, он тут же вызвал полицию.

Глава автономной итальянской области Валле-Д’Аоста утром открыл ящик своего рабочего письменного стола и обнаружил там пачку денег, 25 тысяч евро. Чиновник немедленно позвонил в полицию, сообщает РИА Новости.

Пьерлуиджи Маркуис – чиновник молодой, он занял пост в марте текущего года, сменив своего предшественника, который руководил регионом 10 лет. Конверт с деньгами был подложен под крышку письменного стола и обнаружили ее при ремонте в кабинете Маркуиса. Инцидент произошел 22 июня, но известно о нем стало только что.

Понятно, что деньги предназначались не Маркуису, но полиция и региональная Прокуратура уже выясняют происхождение денег.