Госдепартамент назначил спецпредставителя США по Украине по запросу Путина

Министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон в пятницу сообщил, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер был назначен Госдепартаментом по запросу президента России Владимира Путина.

Курт Волкер ранее занимал пост постпреда США при НАТО.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон охарактеризовал Волкера: "Богатый опыт Курта и его квалификация позволит ему направить процесс урегулирования конфликта на Украине в мирное русло. США остаются привержены полному выполнению положений минских договоренностей, и я уверен, что Курт поможет нашим усилиям по достижению мира на Украине", - сообщает ТАСС.