Лавров рассказал, о чем говорили Путин и Трамп

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа о том, что лидеры двух стран особое внимание уделили теме кибербезопасности.

По словам Лаврова, Путин и Трамп считают, что эта сфера становится все более рискованной, в ней рождаются угрозы, в том числе террористическая и в других областях организованной преступности, угрозы нормальному функционированию обществ.

Глава МИД России в Гамбурге заявил, что перемирие в зоне деэскалации на юге Сирии будет действовать с 9 июля. По словам Лаврова, американские военные взяли на себя обязательство по контролю за прекращением огня группировками оппозиции на юге Сирии, безопасность будет обеспечивать российская военная полиция при координации с США и Иорданией.

Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин сказал Дональду Трампу о невмешательстве России в выборы в США, - передает RT. Как отметил Лавров, президент США сказал, что эта кампания приобретает странный характер, потому что за многие месяцы, что эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта, и он слышал чёткие заявления президента России, что это неправда. По словам Лаврова, Трамп эти заявления принимает.