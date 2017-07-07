Встреча Путина и Трампа на полях G20 в Гамбурге длилась более двух часов

На полях саммита "Группы двадцати" в немецком Гамбурге в пятницу, 7 июля, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.

Встреча лидеров двух стран длилась более двух часов. Ранее Путин и Трамп общались только по телефону.

"Мы с Вами обсуждали целый ряд вопросов и будем продолжать обсуждение. Я с нетерпением ожидаю такой возможности. Думаю, что это всё пойдет в позитив как для России, так и для Соединённых Штатов, и для всех заинтересованных сторон. И для меня большая честь с Вами встречаться", - цитируются слова Трампа на сайте Кремля.

"Мы с Вами несколько раз разговаривали по телефону по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международной. Конечно, телефонных разговоров недостаточно.

Если мы хотим позитивно решать вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи, личные, необходимы", - ответил Владимир Путин.