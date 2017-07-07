Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию вернуть Крым

Общий комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по политическим вопросам и безопасности одобрил проект резолюции, подготовленный украинской делегацией, под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины".

ПА ОБСЕ в пятницу, 7 июля, приняла предложенный Украиной проект резолюции, в котором содержится призыв к России вернуть Крым, - сообщает "Интерфакс".

Согласно документу, ассамблея "заявляет о своём полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах её признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь". Российская делегация голосовала против проекта резолюции. Глава российской делегации, зампред Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия представит свою резолюцию о нарушении украинскими властями международных норм.