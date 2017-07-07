Силуанов: вопрос антироссийских санкций на G20 не поднимался

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что вопрос антироссийских санкций во время встреч на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге не поднимался.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что президент США Дональд Трамп на заседании G20 больше всего говорил об экономике Америки и затрагивал тему справедливой торговли.

"Трамп больше всего говорил о своей экономике, о справедливости в торговле. Остальные лидеры в целом выступали с единой позицией, что развитие мировой торговли является благом для мировой экономики", — цитирует Орешкина Газета.ру.

По словам Орешкина, Владимир Путин говорил в основном о препятствиях на пути справедливой мировой торговли. Путин указал своему американскому коллеге на то, что в условиях существования ограничений нельзя говорить о справедливости в мировой экономике. Как отметил министр, самым активным сторонником свободной мировой торговли оказался председатель Китая Си Цзиньпин.

Саммит G20 начал работу в Гамбурге 7 июля и продлится 8 июля.