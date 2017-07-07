Полиция опровергла нападение на отель, в котором в Гамбурге остановился Путин
7 июля 2017, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкая полиция не подтвердила сообщения СМИ о попытках манифестантов напасть на отель в Гамбурге, в котором сегодня остановился президент России Владимир Путин. Официальный представитель полиции сказал: "Мы не можем это подтвердить".
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение о нападении на гостиницу, сообщил, что Москву не уведомляли о каких-либо инцидентах в отеле, - передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили об атаке на охрану отеля «Парк Хаятт», где разместилась российская делегация с российским лидером Владимиром Путиным.
В Гамбурге 7 июля начал работу саммит G-20, на который съехались главы двух десятков держав, в том числе Владимир Путин.
Издание Bild информировало о нападении на охрану отеля, но та смогла дать отпор атакующим.
Также отмечалось, что манифестанты в Гамбурге осадили отель, где остановилась супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп.