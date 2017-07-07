Полиция опровергла нападение на отель, в котором в Гамбурге остановился Путин

Немецкая полиция не подтвердила сообщения СМИ о попытках манифестантов напасть на отель в Гамбурге, в котором сегодня остановился президент России Владимир Путин. Официальный представитель полиции сказал: "Мы не можем это подтвердить".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение о нападении на гостиницу, сообщил, что Москву не уведомляли о каких-либо инцидентах в отеле, - передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили об атаке на охрану отеля «Парк Хаятт», где разместилась российская делегация с российским лидером Владимиром Путиным.

В Гамбурге 7 июля начал работу саммит G-20, на который съехались главы двух десятков держав, в том числе Владимир Путин.

Издание Bild информировало о нападении на охрану отеля, но та смогла дать отпор атакующим.

Также отмечалось, что манифестанты в Гамбурге осадили отель, где остановилась супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп.