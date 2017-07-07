В Германии в Гамбурге начал работу саммит «Группы двадцати»

В германском Гамбурге в пятницу, 7 июля, открылся саммит «Группы двадцати». В первый день работы саммита G20 cостоялась неформальная встреча лидеров «двадцатки», посвящённая обсуждению проблематики борьбы с терроризмом.

В официальном сообщении Кремля говорится, что президент РФ Владимир Путин примет участие в рабочих заседаниях, посвящённых, таким темам, как глобальный экономический рост, торговля, изменения климата и энергетика.

На полях саммита у российского лидера запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Предполагается, что Путин и Трамп в немецком Гамбурге обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. Путин и Трамп в кулуарах саммита уже обменялись дружеским рукопожатием (ВИДЕО).