В сети появилось видео первого рукопожатия Путина и Трампа (ВИДЕО)

В сети в пятницу появилось видео первого рукопожатия президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Позднее 7 июля состоится встреча глав двух стран.

Путин и Трамп обменялись приветствием в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. За этим наблюдали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и примьер-министр Японии Синдзо Абэ, - сообщает The Telegraph.

Трамп и Путин улыбнулись друг другу, и президент Соединенных Штатов двумя руками взял правую руку российского лидера и похлопал его по спине.

"Аргументы недели" писали, что Ангела Меркель не собирается быть посредником между Путиным и Трампом на саммите в Гамбурге. Встреча Путина и Трампа в рамках G20 продлится около часа