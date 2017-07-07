Bloomberg: Россия причастна к хакерским атакам на американскую АЭС

Компьютерные системы более десяти американских электростанций и одной АЭС (штат Канзас) подверглись хакерской атаке, и к этому якобы причастна Российская Федерация. Такой вывод делает американская пресса.

В США считают, что кибератаки на их энергосистемы совершили взломщики, которые работают на российское правительство, сообщает ТАСС, цитируя агентствоBloomberg.

Американские эксперты предполагают, что целью взломщиков было вывести из строя энергообеспечение США и главный подозреваемый в этом – Россия. Никаких доказательств таким обвинениям издание Bloomberg не приводит.

После кибератаки на энергосистемы США ФБР начало расследование. Уже известно, что атака на работае АЭС никак не сказалась.

Между тем российская сторона многократно заявляла, что не имеет никакого отношения к кибератакам на американские энергосистемы, выборы и т.п.