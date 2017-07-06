Трамп призвал Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине

Президент США Дональд Трамп по пути в немецкий Гамбург совершил визит в Польшу и выступил с обвинением России. Как заявил американский президент, Россия ведет дестабилизирующую деятельность на мировой арене и поддерживает враждебные режимы в разных странах, в том числе на Украине.

Выступая с публичной речью на варшавской площади Красиньских, Трамп заявил: "Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую деятельность на Украине и в других регионах, а также свою поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе с общими врагами и в защиту самой цивилизации", - передает ТАСС.

Трансляция выступления Трампа велась в аккаунте Белого дома в Facebook. Трамп пообещал помогать странам Восточной Европы обеспечивать их энергетическую безопасность. "США стремится развивать отношения со странами "Инициативы трех морей" в торговле и экономике. И мы готовы помогать вам искать альтернативные источники энергоресурсов, чтобы Польша и соседние страны больше никогда не были заложниками единственного поставщика", — заявил президент США.

Саммит "Большой двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля. Встреча российского и американского лидера состоится завтра.